台股開高大漲逾200點強勢反彈，惟蘋果財報預警，美期指一度大跌影響下，台股漲幅稍見收斂，16600點大關得而復失，電金傳族群各有表現，五一連假前台股呈現無量反彈，終場台股收漲172.8點、報在16592.18點、成交量為2554.92億元；台股周線收黑、留下影線，指數周跌432點；月線收黑、4月台股跌1101點。

電子權值股扮演反彈重要主力，晶圓雙雄台積電(2330)開高震盪，一度貢獻指數達113點，盤中後漲幅略為收斂，終場收漲1.32%、報538元；聯電(2303)開高走低，盤中紅翻黑，跌幅近1.5%。鴻海(2317)連續三個交易日反彈，本周守穩百元大關，今收漲約0.5%。大立光(3008)開高走低、終場平收。

IC設計股中，指標聯發科(2454)開高後漲幅一度收斂，終場股價僅小漲，股后矽力-KY(6415)收漲約4%；聯詠(3034)在股利政策護航下收漲逾4%；創意(3443)大漲逾8%、力旺(3529)漲幅逾6%。高價IC設計股今普遍掀起反彈；惟股王信驊(5274)收跌1.85%。

航運股今表現強眼，貨櫃、散裝以及航空均有表現，其中，長榮航、長榮、陽明收復所有均線。航運雙雄長榮航(2618)漲逾5%，為今日高點，華航(2610)收漲1.6%；貨櫃三雄長榮(2603)漲約5%，陽明(2609)、萬海(2615)分別漲4.5%、2.8%。散裝航運部分，新興(2605)、慧洋-KY(2677)漲至6%上下，四維航(5608)收漲4.8%。

分析師表示，本周美國科技股財報好壞參半，聯準會利率決策會議將在5月3日~4日舉行，市場不確定因素仍多。台股短中長期均線架構偏弱，短線跌深儘管有利反彈，但趨勢上偏空格局未變，建議風險控管應先於報酬追求。

中長線來說，歐盟考慮分階段對俄羅斯實施石油禁令，地緣政治緊張加劇。美國3月消費者物價指數及生產者物價指數創高，市場預期聯準會5、6、7月可能都將升息2碼，且6月啟動縮表，也恐壓抑科技股表現。