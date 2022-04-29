信實(6721)今年已接獲兩筆捷運清潔案，年度營收成長目標希望力拚雙位數，今日以每股承銷價58元上櫃，但多頭反應冷淡，股價最高僅至62.3元，漲幅逼近1成，隨後收斂至5%左右。

信實在2022年1月標到台北捷運B、C組的案子，金額分別為3.23億、2.94億元，公司在桃園機場第一及第二航廈清潔及手推車服務已近10年，第三航廈預估將會在2026年完工，公司將積極爭取第三航廈的合約，未來也將加強展醫院及展覽場所的合約。

信實成立於民國97年，目前資本額為2億元，掛牌後股本將至2.25億元，2021年營收為22.17億元，年增6.67%，毛利率為7.91%，稅後淨利1.09億元，年減0.53%，每股盈餘為5.44元，擬配發4元股利，配發率73.5%。

2022年接下來的標案包括即將投標的三總汀州及內湖院區的清潔人員、北捷保全案等，若是順利取得，將會在7月開始執行，另外，台鐵列車清洗標案，會在年底釋出，信實都將積極爭取。