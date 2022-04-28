瑞儀（6176）召開法人說明會，2022年第一季合併營收為144億元，在匯兌收益挹注之下，稅後淨利為21億元，每股稅後盈餘為4.47元，寫下歷史同期高點。

筆記型電腦市場需求持續成長，雖以往第一季為傳統淡季，但瑞儀淡季不淡，2022年第一季合併營收144億元，較2021年第四季僅略減4.7％、同期相比則增加2.2％，毛利率達到18.22％，是瑞儀上市以來的第一季最佳成績。加上認列匯兌收益，帶動稅後淨利達21億元及每股稅後盈餘衝上4.47元，也創第一季新高記錄。

在車載產品方面，瑞儀與策略夥伴合作開發車載產品，耕耘多年已通過面板客戶及車廠客戶認證，成功進入歐美知名車廠供應鏈，因車用面板產品生命週期長，量產後營收貢獻穩定且利潤佳，可望成為瑞儀繼平板電腦、筆記型電腦後的另一利基型產品。2021年度車載產品出貨量較2020年度成長逾六成，因基期低，瑞儀預估2022年度車載產品出貨量較2021年度仍可維持雙位數成長，車載產品對營收占比亦將上揚。

整體而言，瑞儀主要客戶在2022年延續推出新款平板電腦、筆記型電腦、桌上型電腦等銷售策略，身為主要供應商，瑞儀持續配合客戶開發及持續深化新技術。另考量市場趨勢及公司利基，瑞儀已將產能配置於高競爭力、高毛利的產品項目，再加上車載產品業績逐漸發光，2022年度支撐營收的動能穩定，瑞儀營運表現可期。