南韓今年第一季經濟增長大幅放緩，因Omicron新冠變種病毒快速傳播，以及俄羅斯入侵烏克蘭使不確定性升高，導致國內消費和企業投資低迷不振。

南韓央行周二公布，第一季國內生產毛額（GDP）季增0.7%，與去年第四季的季增1.2%相比幾乎腰斬，但略高於經濟學家預估的季增0.6%。

與去年同期相比，南韓第一季GDP成長3.1%，優於市場預估的年增2.8%。

Omicron疫情肆虐導致消費者支出萎縮、企業投資乏力，是第一季GDP季增率下滑的主要原因。

今年初，具高度傳染性的Omicron變種病毒在南韓引爆新一波疫情，並於3月17日達到高峰，單日新增確診病例達到62萬1,178例。

根據南韓央行公布的數據，由於娛樂、交通、餐飲和住宿方面的支出下滑，第一季消費者支出季減0.5%，創下5個季度以來最疲弱的表現

營建投資下滑2.4%。

資本投資大減4%，創下3年來最大跌幅。

出口則相對強勁，第一季外銷金額季增4.1%，但仍較去年第四季的季增5%放緩。

受到石油和大宗商品價格高漲影響，第一季進口額增加0.7%，仍比上季的季增4.8%大幅放緩。

新冠疫情的影響揮之不去、烏克蘭戰爭導致地緣政治緊張局勢加劇，以及供應鏈瓶頸遲遲無法解決，使近來南韓經濟減速的壓力越來越大。

中國目前的情勢使南韓經濟前景更添擔憂。隨著中國疫情持續升高，如果越來越多主要城市進入封控可能重創該國經濟動能，進而打擊韓國出口導向型的經濟。

南韓央行官員表示，令人擔心的是烏克蘭危機，以及包括中國在內全球經濟增長放緩帶來的衝擊正在升高。目前仍有一些正面的因素，例如半導體和汽車需求反彈，因此經濟情勢仍待更多觀察。

上周國際貨幣基金（IMF）將南韓2022年GDP成長預測從3月預估的 3%下修至2.5%，不及南韓央行預估的3%，並遠低於南韓在2021年創下11年新高的4%成長率。