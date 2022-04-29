面板驅動IC封測廠頎邦（6147）第一季接單量能增加，並反應調漲後價格，合併營收67.45億元，歸屬母公司稅後淨利17.24億元，改寫歷年同期新高紀錄，每股淨利2.33元，法人預期頎邦營運可望逐季成長到下半年。

去年下半年面板驅動IC封測產能吃緊，加上封裝材料價格走高，頎邦已陸續調封測代工價格，第一季雖然工作天數減少，但包括車用及工控面板驅動IC、OLED面板驅動IC等封測訂單持續增加，以及新台幣兌美元匯率趨貶，頎邦首季營收及獲利得以創下歷年同期新高。

頎邦公告第一季合併營收季增2.4％達67.45億元，與去年同期相較成長5.1％，因完全反應調漲後代工價及新台幣貶值，抵消工作天數減少影響，毛利率季減0.3個百分點達33.4％，較去年同期提升4.1個百分點，營業利益季減0.7％達17.39億元，較去年同期成長20.4％。

頎邦公告第一季歸屬母公司稅後淨利17.24億元，較去年第四季成長2.0％，與去年同期相較成長41.4％，每股淨利2.33元優於預期。