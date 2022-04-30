皮膚接受到外界刺激所傳遞的神經訊號，也就是一般熟知的「觸覺」感受。皮膚是生物分佈最廣的感官構造，觸覺也會引發相當多樣的情緒反應，例如牽手、擁抱帶來的喜悅和安全感。

美國聖路易斯華盛頓大學（Washington University in St. Louis）一項最新發表於《Science》研究，提出能解釋引發正向情緒的神經肽（neuropeptide）傳導機制，這些對於神經迴路的進一步理解，有助將來應用於自閉症或者其他會迴避社交觸碰的疾病治療。

●辨別老鼠對觸摸的情緒反應

相較人類對於觸摸的情緒很好識別，當實驗對象變成老鼠，要辨別老鼠情緒就變得困難許多。為了避免老鼠本能性避免任何形式的觸摸，研究團隊運用「喜悅觸碰制約試驗」方法（pleasant touch–conditioned place preference），將老鼠各自獨立飼養，用軟刷撫摸模擬動物間互相梳理的舉動。

接著再將老鼠放入有兩個隔室的飼養籠：一個隔室有軟刷撫摸、另一沒有任何觸覺刺激。當老鼠主動選擇進入有軟刷撫摸者，證實這類觸摸能帶來正向感受。

●PROK2 參與正向情緒的觸覺訊號傳導

研究團隊進一步發現，脊髓缺乏 prokinecticin 2（PROK2）蛋白、或 PROK2 受體的老鼠，無法感受到會引發喜悅情緒的觸碰，這些老鼠在壓力反應下行為異常，像是迴避梳理毛髮社交活動；但牠們對「癢」、「疼痛」等其他觸覺形式仍有反應。

而且從小就缺乏 PROK2 的小鼠，和成年才缺少 PROK2 的老鼠相比，表現出更嚴重壓力反應、迴避社交傾向更強烈。研究人員解釋，這說明母親的肌膚接觸對於後代情緒發展的重要性。

相反的，在所有觸覺形式中，PROK2 對「溫柔撫摸」的神經傳導最強烈，說明 PROK2 參與能帶來正向情緒的觸覺訊息傳遞。此發現對於透過觸覺培養幼兒情感發育，或治療某些迴避觸摸的社交障礙都是重要啟發。