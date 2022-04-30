本土中重症個案不斷增加，許多網友發現許多案例都曾打過2劑或3劑的疫苗，讓不少人質疑打疫苗可能也沒用，反正都是輕症不如就不打。對此，胃腸肝膽消化內科醫師陳昶宇今發文表示，今天他就收到一個70多歲的患者，一劑疫苗都沒打過，結果確診一天就呼吸衰竭。而指揮中心也說，不能單看中重症人數就下定論，按人口比例來看，沒打疫苗的人中重症比例更高。

胃腸肝膽消化內科醫師陳昶宇今在臉書發文表示，誰說Omicron都是輕症？誰說沒有打疫苗也沒關係？他今天就接到多重共病臥床、但一劑疫苗都沒有打的70歲長者，在確診一天內就呼吸衰竭，未來兩個月這樣的個案只會越來越多。

貼文引起網友討論，「沒有100%的事情，有人感冒也會引發心肌炎死掉，有人生氣也會中風死掉，一切都是看機率，有打疫苗比較不會重症，也只是『比較』」、「沒辦法，國外都開始解封了，台灣也封不了多久。Omicron都輕症是跟原始病毒株相比，但很多人都忘了，國外已經『天擇』過好幾輪」、「看到有人說台灣打疫苗死的人比確診而死的人還多，所以不要打疫苗真的快暈倒。」

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨在記者會上解釋，接種三劑的人口達到1200萬人，一劑都沒打的人僅150萬人，雖然單就中重症個案的數字來看，好像打過兩劑疫苗的人比較多，但從比例來看，沒打疫苗或沒打滿兩劑的人，出現中重症的比例，其實比打滿兩劑的人還要高。