繼捐贈台北市政府微型保障後，全球人壽再捐贈臺南市政府弱勢家戶（低收入戶）微型保險，此次受惠人數約9,300人、捐贈總保費逾新台幣122萬元。全球人壽強調其重視弱勢金融消費者的需求，積極推廣微型保險，持續關注社會弱勢的保障需求，以落實公平待客、普惠金融，進一步強化社會安全並促進金融包容性。

4月30日由全球人壽資深副總經理鄭中安代表捐贈、臺南市副市長趙卿惠頒發感謝狀。

本次全球人壽微型保險捐贈對象為臺南市低收入戶，由全球人壽、臺南市政府、社團法人臺南市好人好事運動協會三方共同合作，並由協會擔任要保單位，為臺南市低收入戶提供一年期的微型傷害險保障，擴大微型保險保護網，提供弱勢家庭遭遇變故或意外時，一定程度的保障與經濟支持，免於陷入生活困頓，藉由公私協力，持續補強社會安全制度。

近年全球人壽持續擴展照顧經濟弱勢家戶的範圍，2021年與臺北市政府合作捐贈弱勢家戶微型保險，2022年則與臺南市政府共同推廣團體微型傷害保險，以公益捐贈方式提供傷害險保障，目前累積捐贈團體微型傷害保險已達2萬人次，總計保費約310餘萬元，讓弱勢家戶面臨意外與風險時，還有全球人壽的微型保險來撐腰。

全球人壽期望以兼具基本保障需求、保費親民的特色與高包容性商品，將保險觀念帶入社會安全與救助體系。同時，為照顧經濟弱勢或特定身份族群，全球人壽另推動個人微型傷害保險專案，並以原住民、農民、漁民、經濟弱勢及領有殘障手冊的民眾為主要推廣對象，投保年齡為15至75歲，且不分職業等級、性別、年齡，皆採單一費率，簡易投保免體檢。保障內容包含意外身故及因意外造成1至11級失能給付，每10萬元保費費率為66元，以最高保額50萬來計算，一年保費只需要330元。

除推廣微型保險，全球人壽亦積極創新透過運用數位科技，深化實踐普惠金融理念，提供智能客服、自助式語音查詢，升級官方網站、保戶專區、0800客服等金融友善五大服務，大幅提升保險金融之近用性。此外，因應數位時代更新增「數位弱勢關懷機制」，定期檢視帳號被鎖定且尚未解鎖的保戶，主動電訪關懷，在確保資訊安全下協助解鎖事宜，讓民眾順利使用保戶專區內各項便利服務，提供良好的使用者體驗。