台南白河一年一度的石斛蘭瀑布花季來臨，51連假大朋友帶小朋友來賞花。（張毓翎攝）

白河洪氏溪洲部落的石斛蘭正盛開。（張毓翎攝）

白河洪氏溪洲部落的石斛蘭正盛開。（張毓翎攝）

台南白河一年一度的石斛蘭瀑布花季來臨，萬朵綻放的美景，51勞動節連假第一天，一大早就有民眾前來賞花，不少人會站在白粉嫩色的石斛蘭下方擺pose、拍照，管理員吳如福表示，石斛蘭正盛開，51連假三天花況最佳，預計下周三開始凋謝，想來賞花的民眾，趕緊把握最後機會，錯過要等明年。

位於白河區洪氏溪洲部落的石斛蘭瀑布景觀，是由當地人吳如福投入栽種，吳如福表示，今年冬天太冷，石斛蘭的主莖上每節可以長2、3朵花，但今年卻只有1朵，有些節甚至沒長不出來，花況似乎沒有預期來得以往集中茂密，儘管較往年稀疏些，整體仍是美不勝收。

值得一提的是，其中有棵長滿石斛蘭的龍眼樹，去年8月因連日的狂風大雨而倒塌，所幸經搶救活了下來。吳如福說，當時先在龍眼樹根部覆蓋一層土和防水布，同時在樹身裝設支架進行固定，成功救活。這幾天遊客前來賞花時，不少人還特別關心這棵龍眼樹的生長狀況。

今天51連假第一天，一早就有不少大朋友帶著小朋友來賞花、拍照；吳如福提醒，石斛蘭瀑布花季期間，村庄內的巷弄狹小、會車不易，籲請遊客勿臨停在沿線，以免影響居民出入，他建議遊客可以將愛車停放在附近的溪洲堤防，再步行來參觀。

另外，考量花季期間車多壅塞，新營客運在網路上貼出公告，5月1日至6月15日止，「黃14線」白河至三層崎路線，暫不停靠「洪溪州（石斛蘭瀑布）」站位，改為停靠南94線「洪溪州（石斛蘭瀑布）臨時站位」，請民眾多加留意。