焦志方（右）到海大授課，領取感謝狀。（台北海大提供）

資深製作人兼主持人焦志方日前到台北海大和大學生分享媒體實務專題。焦志方特別準備影音回顧，呈現許多與藝能界藝人及主持人如吳宗憲、哈林、張小燕合作，及共同製作完成的經典大作，大同學們年紀大約20出頭，猛然看到吳宗憲、哈林早期嫩樣，驚嘆說，「天啊看起來也太年輕了！」

焦志方手上還有一個美食節目年代《美味SO MUCH》，他說雖然本身不擅長廚藝，卻能透過他清晰的口述及細膩的形容食材及料理方式，再加上攝影團隊的專業配合與呈現，讓此節目持續製作新作品並且大受好評，他更詼諧的形容主持美食節目是他的長期職業災害，「一直吃，我變胖了」。

焦志方也和學生們談到媒體製作的辛酸血淚，他鼓勵同學勇於面對挑戰，「你們有海洋運動專長，現在運動節目很旺，可以開YouTube節目。」同學提到憂心電視節目式微，影音市場飽和，焦志方反而不擔心，「節目永遠不會消失，只是型態會改變。我常說『節目不死，只是管道改變~』。」他期待看到同學發揮創意、創造力，也鼓勵同學們參與相關講習及考照，提升就業競爭力。