園方規畫清涼消暑開園儀式，並搭配振奮人心「凍凍嘿」。（麗寶樂園提供）

麗寶樂園馬拉灣今天開園，配合中央流行疫情指揮中心防疫指引，離開水域即需立即佩戴口罩。（麗寶樂園提供）

隨著夏天腳步逼近，天氣逐漸轉熱，面對還不能出國旅遊，全台最大水上樂園后里區麗寶樂園馬拉灣今天開園。麗寶樂園指出，園區內擁有全東南亞第一座可造出近3米高浪的大型露天造浪池「大海嘯」，及10多項全齡化的玩水設施，提供疫情期間全家同遊消暑的好去處。

氣溫越來越高，炎炎夏日即將到來，馬拉灣水上樂園今天開園。麗寶樂園指出，配合中央流行疫情指揮中心的防疫指引，進行水上設施與活動可暫時脫下口罩外，一離開水域即需立即佩戴口罩；園方規畫清涼消暑開園儀式，在外國舞者輕快歡樂的舞蹈中揭開序幕，搭配振奮人心凍凍嘿！

麗寶樂園渡假區表示，園內擁有東南亞第一座可造出近3米高浪的大型露天造浪池「大海嘯」，在全場咚咚嘿的興奮喊叫中，一起迎接超級巨浪的來襲，不管是被轟天浪蓋火鍋的痛快，或是在方塊浪（鑽石浪）享受如水行俠般隨波浪悠遊自在搖擺，都是獨一無二的玩水體驗。

麗寶樂園指出，園區還有情人們最愛明星設施「漂漂河」，猶如戀愛巴士水上版，進入這條270公尺天然浪漫流域中，沿路充滿鳥語花香與瀑布水景驚奇，用最舒服姿勢順流而下，帶遊客陷入愛河傳說；專屬夏日限定體驗，馬拉灣式清涼暢快的無限快感。