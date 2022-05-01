上海市今（1日）召開疫情防控新聞發布會上，上海市政府副秘書長顧洪輝指出，目前上海符合社會面基本清零的有6個區，分別是奉賢、金山、崇明、青浦、松江和普陀。疫情社會面清零後，上海全市將進入常態化防控階段，
顧洪輝並介紹社會面清零的標準，以行政區為單位，區域的社會面，含管控區域、防範區域一些非閉環管理的社會流動人員等，在社會面當中，陽性感染者數量要日趨減少，風險可控，如果連續三天單日新增數占區內總人數的比例小於10萬分之一，就可以認為社會面基本清零，如果連續3日單日新增數為0，就實現了社會面清零。
上海市衛健委主任鄔驚雷表示，上海截至4月30日24時，有重型患者342例，危重型61例。4月30日，上海新增本土死亡38例。平均年齡80.9歲，最小年齡50歲，最大年齡97歲。38位患者均有較為嚴重的急慢性基礎疾病。患者入院後，原發疾病加重，經搶救無效死亡。死亡的直接原因為原發基礎疾病。38人中，3例曾接種新冠疫苗，其他人沒有接種過新冠疫苗。
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