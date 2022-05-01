彰化確診再創新高飆到222例。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情延燒不退，中央流行疫情指揮中心1日公布本土確診新增1萬6936例，彰化縣也首度飆破兩百來到222例，再創歷史新高，近5日核酸檢測陽性率為8.15％，居家隔離中人數219人，累計確診數已達950人。

彰化縣長王惠美表示，今天確診來到222例，中央公布221例，其中一案未列案號，平均每位確診者居家隔離人數4人，提醒大家，仍要落實防疫，勤洗手、戴口罩，保持社交距離，一起守護健康家園。

王惠美也表示，很多家長關心小朋友疫苗何時開始可以施打，彰化縣校園6-11歲兒童接種疫苗進度，莫德納疫苗已到貨，5月2日起到5月20日到校接種，持續意願調查中，初估有2成，家長也可持意願書，自行至合約醫療院所預約接種；至於兒童接種BNT疫苗的部分，將配合中央規劃進度，另行安排醫療團隊進入校園集中接種。

彰化縣統計近5日核酸檢測陽性率為8.15％，中央流行疫情指揮中心公布4月23日到29日，近7日全國平均是9.63％，彰化仍在平均值之下。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，昨天確診人數較前天降低，今天又飆高，主要是匡列周邊接觸者，又爆出多人都已經感染，且要等到一、兩天後才會發病，現在陽性率其實已經無法代表疫情的狀況，因為現在都是先做快篩，呈現陽性後再做PCR，經過兩階段篩檢，幾乎是一採就中。

葉彥伯表示，居家抗原快篩人數一直在上升，但陽性率都幾乎維持在0.2，這是因為快篩的時候就會有人被篩檢出來；目前平均每位確診者居家隔離人數是4，是家戶群聚增加，減少了居家隔離的人數。今年疫情上升幅度已經遠超過去年，一定要做好相關個人防護、打疫苗也非常重要。