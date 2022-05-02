金管會主委黃天牧2日針對「如何加強防疫保單監理以落實消費者與股東權益的保障」在立法院財委會進行專題報告，立委林德福質詢如何拿捏金融市場穩定與消費者權益、以及沒有金控富爸爸的產險公司是否可能出現嚴重虧損？對此，金管會主委黃天牧坦言，確診人數快速增加與防疫政策轉彎確實增加防疫保單理賠壓力，部分產險公司確實有嚴重虧損的疑慮，但所幸過去幾年國內產險業獲利成長，股東應在永續經營的考量下支持。

立委林德福質詢時指出，從過去連動債商品到今日的防疫保單，消費者金融爭議不斷出現，防疫保單已經造成產險公司的經營壓力，那到底不讓產險公司倒閉以維持金融市場穩定和維護消費者權益哪個重要？黃天牧表示，「要看商品是否符合契約而定」，防疫保單目前並沒有損害消費者權益。

至於防疫保單引發產險公司財務壓力大增，有富爸爸金控的公司是否一定要拿來彌補敗家子？黃天牧表示，產險公司也是履行對保戶的責任，跟風險預知不太同，不宜以叫做敗家子，但是隨著確診者持續增加，確實可能有產險公司因為防疫保單承受不小的財務壓力，確實產生虧損要增資，就要增資。

至於增資能否獲得股東支持，股東要對公司財務承擔一定責任，是否到那地步，最近要持續觀察疫情每天增加的數字，不過產險業過去保費成長及獲利都不錯，股東考量過去有獲利及未來的經營，考量永續發展，應有信心增資。