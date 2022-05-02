類反毒？綠議員販毒遭求處無期徒刑 國民黨團要求：蔡英文出面道歉

民進黨雲林縣議員顏旭懋涉毒品案，遭屏東地檢署起訴求處無期徒刑。國民黨團今召開記者會痛批，民進黨主席蔡英文的反毒反到那裡去？雲林縣縣議員顏旭懋就是黑金的首腦，此時民進黨主席蔡英文又在那裡？民進黨竟然成了反毒最大破口，國人對民進黨還能信任嗎？呼籲蔡英文不要再神隱，必須向國人道歉。

總召曾銘宗表示，顏旭懋是民進黨籍雲林縣議員，已連任一屆，現爭取連任，加入民進黨10多年，因涉及毒品案件遭屏東地檢署求處無期徒刑，檢方在起訴書中認定顏旭懋惡性重大、無法無天，向屏東地方法院聲請羈押獲准。

曾銘宗說，顏旭懋在2012年是蔡英文土庫鎮競選總部的副總幹事、李進勇競選立委土庫鎮競選總部副總幹事，國民黨團要求民進黨中央黨部、蔡英文主席、李進勇出來說清楚、講明白，必須向全民道歉。

曾銘宗指出，顏旭懋為民進黨長期培養的地方政治人物，一位民進黨籍民代是販毒首腦、金主，遭檢方認定惡行重大，求處無期徒刑，不是開除顏旭懋黨籍就沒事，事發到現在，連一句道歉也沒有，國民黨團給予最嚴厲的譴責，民進黨中央、蔡英文主席、李進勇，不要再神隱，必須向國人鄭重道歉。

副書記長李德維表示，報載已經有596多公斤，可供給149萬人來吸食的毒品流入市面，民進黨反毒反到哪去？民進黨立委趙天麟曾在臉書說顏旭懋是他的老朋友，2014還陪顏掃街拜票，可見民進黨和毒品關係如此密切，「這8年他們的關係沒有更密切嗎？」

李德維痛批，在新加坡持有15公克海洛因、30公克古柯鹼、500公克大麻，無論是運輸還是販售均處以死刑，蔡英文主席上任後不斷高喊反毒，結果販毒首腦就在民進黨的根基裡，蔡英文主席到底反毒成果是什麼？還是只有文青式反毒，最後變成真正的類反毒？國民黨團大聲唾棄、譴責神隱不出聲的蔡英文主席。

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