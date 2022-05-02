恆耀精品公司招攬民眾投資鑽石，5年吸金2億2793萬元，高雄地檢署4月底指揮調查局南機站搜索、約談公司高層，複訊後將公司林姓負責人、曾姓總監依違反《銀行法》、《洗錢防制法》向法院聲押獲准，楊姓總監8萬交保，黃姓人頭負責人5萬元交保，其餘員工請回，詳細詐騙金額仍待釐清。

高雄地檢署檢肅黑金專組主任檢察官宋文宏、檢察官許紘彬指揮上月27日指揮南機站搜索恆耀精品公司等6處，查扣筆電、手機、彩鑽及戒指等物，並約談林男等人到案。

檢方查出，恆耀精品2016年起招攬民眾投資鑽石，對外宣稱成為公司VIP會員可以8折價格購買鑽石，但鑽石先由恆耀公司保管，VIP為期3年、每投資單位10萬元，公司每月會依會員投資金額發放不等面額的禮券，可兌換等值商品或折換現金，每年最高可獲年利率18％的禮券。

恆耀精品還宣稱事後會以原價向投資人回購鑽石，保證還本，到2021年10月止，5年內至少吸金2億2793萬元，詳細詐騙金額待釐清。