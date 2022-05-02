烘焙品牌Mr. August「八月先生」近日宣布推出首款蛋糕「綠葡萄蜂蜜伯爵蛋糕」，搭上茶葉入烘焙的理念，讓糕點更顯清爽不甜膩，5吋千元有找，還苦惱該送媽媽哪款母親節蛋糕嗎？不妨試試這款滿懷「祝福」意涵的甜點。

品牌主理人August出身於紐西蘭，19歲踏上烘焙之路，擁有近10年西點烘焙經歷，2022年春天決定將父親賜名August做為他烘焙品牌事業的開端，正式以「Mr. August八月先生」創業，將名字內含「祝福」之意，注入於每一個糕點之中。

「綠葡萄蜂蜜伯爵蛋糕」為品牌推出的第一款蛋糕，用來自紐西蘭的Manuka Health野花蜜搭配杏仁粉、水果及麵粉，打造出多層次蛋糕口感。低溫烘烤出豐盛的香氣，透過蜂蜜熟成天然效能，提昇此款蛋糕之水潤感與香氣。此外，August主廚特調伯爵鮮奶油於內層夾心、佐時令水果，完美呈現出大地豐盛感。伯爵茶的茶香與蜂蜜、水果香氣交融，各自展示美味卻又不突兀，特色口味誘人嘗鮮，5吋920元，數量有限，售完為止。