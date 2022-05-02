亞洲大學時尚設計學系首次將AR與「元宇宙」科技運用於展覽中，現場專人導覽，介紹給民眾認識。（台中市文化局提供／張妍溱台中傳真）

「元宇宙虛擬試衣間」體驗區最受歡迎，透過虛擬世界，任意穿搭變時尚，讓民眾直呼：「大開眼界！」。（台中市文化局提供／張妍溱台中傳真）

結合元宇宙熱潮，亞洲大學時尚設計學系設計逾200件服裝、飾品、金工、袋包及鞋靴等時尚藝術設計作品，於纖維工藝展演中心展出，51勞動節連假，吸引約600人參觀，許多爸媽帶著小朋友初體驗，戴上AR眼鏡、影像呈360度，手一揮推出說明，「元宇宙虛擬試衣間」體驗區最受歡迎，任意穿搭變時尚，大開眼界。

「這是我嗎？」配戴AR站在螢幕前，發現螢幕中3D虛擬人物的模樣，穿著前衛服飾版的自己，同樣跟著揮手，相當驚喜。打造出個人的「元宇宙」，透過虛擬世界，實際應用在生活的穿搭設計，也可節省時間快速出門，符合現代人追求效率。

亞洲大學時尚設計學系首次將AR與元宇宙科技運用於展覽中，不僅有傳統的靜態展示與實體拍照紀念區、多媒體影像播放區，民眾只要戴上AR眼鏡，透過手勢就有展品說明，另觀賞360度無死角的多媒體影像，體驗科技與時尚激盪出的精采火花。

策展人亞洲大學時尚設計學系主任林青玫說，48組、逾200件服裝、飾品、金工、袋包及鞋靴等時尚藝術設計作品，採各種纖維工藝技法創作；館內也正推出《源初與心創-泰雅傳統織品研究與創新展》，《華麗派對》常設展、戶外纖維植物區「綠野纖蹤」等，讓民眾飽覽纖維創作的多元風貌。

台中市文化局指出，參展學生藉由作品展現關心的社會議題，如姜亦芳的《繭居》以「社會包袱」、「內心壓力與「成繭」為主軸，描述現代人不堪負荷的社會壓力在內心的煎熬。許晏誠《視布兩立》，將書中抽象的敘事及人物性格轉化於服裝設計上，結合文學、時事、藝術融入服裝設計，展現社會性與人道關懷。