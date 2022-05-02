北市南港分局偵查隊2日有6人確診、3人快篩陽性，現還在等候核酸檢測結果，卻爆出偵查隊胡姓隊長責罵同仁，萬一確診事情沒人做，還有人要居家隔離，如果不舒服的話，吃感冒藥就好，同仁全程錄音，更指控隊長將快篩劑收起來，不發給同仁，不過分局澄清，快篩劑都有發給有需要的同仁。

南港分局偵查隊同仁遞假單時，胡姓隊長引用醫師的說法，告訴同仁，醫師說有打完3劑，吃一下感冒藥就可以緩和，如果大家都確診，辦公室要分流上班，偵查隊將無法運作。同時，同仁如果有需要，可以跟他拿快篩試劑，但整個對話都被同仁錄音，並稱試劑都被收在隊長辦公室。

市警局回應，從來沒有禁止同仁做核酸檢測PCR，上周已經加發快篩試劑到每個派出所，連之前發送的，都有給足量的篩劑讓主官調配，並強調將同仁健康擺在第一位，現已由市警局督察室介入調查，如檢舉屬實，將從重議處，並要求主官對同仁多加關懷。