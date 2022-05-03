澎湖縣馬糞海膽遠近馳名，近年卻因過度捕撈而數量枯竭，每年10個月的禁捕期也對保育無濟於事。本刊調查，許多漁民會先潛入水中，將海膽「藏進」自己的秘密基地，等養大了再拿出來販售，因而經常出現開放首日便「無膽可抓」的情況，海洋志工陳盡川更表示，縣府打擊盜捕的力道隨著選舉年接近而降低，這也讓海膽生態越發雪上加霜。

本刊調查，馬糞海膽學名為白棘三列海膽，其生殖腺是不少老饕心心念念的美味，美食家更認為澎湖所產的馬糞海膽有牛奶般香氣與鮮甜，吸引許多觀光客爭相品嘗，但馬糞海膽因過度捕撈而數量銳減，澎湖縣府從2010年開始限期禁捕，除小門嶼、烏崁、七美三大保育區全年禁止外，其他海域都僅開放7到8月捕撈。

縣府實施禁捕期長達12年，馬糞海膽的數量卻是「越禁越少」，陳盡川表示，澎湖在半世紀前有約2億顆，如今只剩不到5萬顆，更因海上難以巡邏、無人看管，許多漁民會在開放期前深入「禁區」盜捕，將海膽藏到「秘密基地」，時間到了再拿出來販售，澎湖禁漁期也因此形同虛設，更常出現捕撈首日便「無膽可抓」的窘境。

捕撈海膽有一定危險性，去年7月曾有29歲陳姓男子搭乘自用遊艇捕撈海膽時溺斃，遺體直到8小時後才被發現，（圖／金馬澎分署第七岸巡隊提供）

而捕撈海膽過程也屢傳悲劇，去年7月便有29歲陳姓男子搭乘自用遊艇捕撈海膽時溺斃，遺體直到8小時後才被發現；前年更有74歲方姓婦人、64歲蔡姓男子和58歲陳姓婦人採海膽時先後溺斃，短短6天就奪走3條人命，但生命的教訓沒有讓漁民害怕，反而是龐大利潤趨使他們繼續朝海膽前進。

本刊調查，馬糞海膽數量逐年遞減，其身價卻是水漲船高，2017年時每台斤海膽價格約1200元，前年則落在1500元左右，去年則已飆到2000元，今年更恐再創新高，若賣到台灣價格更會如海嘯般一翻再翻，驚人利潤讓漁民趨之若鶩，即使海膽亡魂不斷出現，也無法阻止逐利的腳步。

「盜捕這幾年是越來越嚴重了，因為政府根本沒在抓。」陳盡川指控，執法單位的放任讓海膽枯竭情況越發雪上加霜，選舉年接近更讓首長與官員不敢得罪選票。

海膽的價格隨著數量銳減而水漲船高，許多不肖漁民為牟取暴利，在禁捕期違法捕撈，澎湖聯合稽查小組曾在1天內連續查獲3起盜採案。（圖／翻攝畫面）

陳盡川表示，現任農漁局長上任時便曾表示不對盜捕漁民執法，海巡署與保七總隊屬「配合單位」，握有權力但若地方政府不交辦，他們也不會積極抓捕以免落得「兩面不討好」的窘境，最終還是要靠人民自覺，將海膽視為公共財世代傳承，別讓下一輩得在教科書上認識海膽。

澎湖農漁局副局長蔡淇賢回應表示，他手邊沒有志工所稱的尖山海域資料，但農漁局近年積極發展人工養殖，希望能取代自然個體不足的部分，他也強調，澎湖縣有組成環保案件查緝小組，由檢察官指揮，持續針對熱點地區巡查，查緝寬嚴是「見人見智」，但絕對沒有因選舉年而放寬查緝盜採海膽的力道。

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