台灣昨（2日）新增了17801例新冠肺炎本土確診個案，中重症新增21例，其中包含1名未滿1歲的女嬰，陽性篩檢率與幼童住院率也持續攀升，在染疫人數持續增加且幼童無法打疫苗的情況下，醫師翁銘佑直言接下來將面臨「兒童住院海嘯」，並呼籲快設置即時醫療量能回報系統。

擁有中西醫雙證照醫師翁銘佑，昨在政論節目《少康戰情室》表示，兒童確診將是接下來疫情最大挑戰，他表示自己在一個月前就呼籲應當設置一個即時的醫療量能回報系統（ 含北中南東各自的專責病房、ICU、急診觀察床的空床數），且希望所有診所協助抵擋疫情海嘯，他也坦言這是目前他唯一想得到的因應措施。

翁銘佑舉出年初發生嚴重疫情的香港，3歲以下染疫幼童的住院率高達13~15%，而3-11歲學童的住院比例則為3%上下，因此他認為爭論不休的學童疫苗反而不是當務之急，「我認為是沒那麼重要」。

翁銘佑指出，現在兒童醫院量能是「超級弱勢」，但過去兒童醫院被視作賠錢生意，資源取得相當困難，但接下來將是兒童住院海嘯，「香港、新加坡都是這樣」，且現在R0值（基本傳染數）持續上升，檢驗陽性率已近34%，他直言疫情「將衝一波高的」。