立法院會今天三讀通過《妨害兵役治罪條例》部分條文修正案，新法刪除所有與「國民兵」有關徵集與妨害此一兵役的相關罰則，「國民兵」制正式走入歷史。

因應國軍政策改變，已於民國89年2月2日刪除國民兵規定，內政部也已經明訂國民兵應依其原有身分列管，不再辦理徵集訓練，務實上已經不在徵集國民兵從事輔助軍事勤務，為符合實際，此次修法刪除《妨害兵役治罪條例》內有關國民兵所有有關的法條與罰則。

現行《妨害兵役治罪條例》明應，有捏造免役、除役、轉役或免除召集原因、毀傷身體、拒絕接受召集令、應受召集無故逾應召期限二日、使人頂替本人應召等行為，處3年以下有期徒。另外，無故不參加點閱召集，或意圖避免點閱召集者，處1年以下有期徒刑、拘役或科9萬元以下罰金。

針對意圖妨害兵役，煽惑他人避免徵集、召集、唆使他人妨害兵、庇護、隱匿或便利應受徵集、召集之男子逃避服役、頂替他人或介紹他人頂替應徵或應召、對於役政資料檔案為非法輸出、輸入、干擾、變更、刪改、滅失或以其他非法方法妨害役政資料檔案之正確、明知為不實證件而交付各主管機關，使不應徵集或召集服役而服役等行為，處5年以下有期徒刑。

立法院會今天三讀通過，刪除條文包括第一條「國民兵之召集」、第6條「國民兵為避免應召集輔助軍事勤務犯第一項之罪者，處三年以下有期徒刑」、第10條「國民兵犯前項第三款之罪者，處6個月以下有期徒刑、拘役或科3萬元以下罰金」、第13條「於國民兵召集者，處3年以下有期徒刑」等妨害兵役有關國民兵制的樣態。