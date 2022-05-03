日本自民黨青年局今抵台訪問。總統府發言人張惇涵今表示，總統府誠摯歡迎，此次自民黨青年局訪團5月3日至5月7日來台訪問，蔡英文總統及賴清德副總統預計將在5月5日上午，於總統府接見訪問團。期盼透過此次面對面的交流，進一步深化雙方在各項議題上的合作關係。

張惇涵說明，訪團由自民黨青年局局長小倉將信眾議員擔任團長，團員包括：鈴木憲眾議員、鈴木隼人眾議員、山口晉眾議員、西野太亮眾議員，以及日本青年會議所幹部等共11人。

他說，日本自民黨青年局長期扮演台日交流的重要窗口，歷任局長多所擔任政府要職，例如現任首相岸田文雄，及前首相安倍晉三，都曾擔任自民黨青年局長。而此次率團來訪的小倉將信眾議員，也曾視訊出席由我國立法院主辦的「開放國會論壇」，在尼加拉瓜與我國斷交事件之際，也曾聲援台灣，表達對台灣的支持。而此次來訪的，也包括「台灣女婿」山口晉眾議員。

張惇涵表示，台灣與日本是共享普世價值的民主夥伴，不僅在各項領域合作密切，台日人民交流互動深厚。尤其面對全球疫情挑戰，台日之間互相扶持，不只展現「台日友好」的情誼，民主夥伴間「善的循環」更成為抗疫典範。

總統府期盼，透過此次面對面的交流，能夠更進一步凝聚台日之間的深厚堅實友誼，並進一步深化雙方在各項議題上的合作關係，為維護區域和平穩定及經貿繁榮發展共同努力，讓台日「善的循環」生生不息。