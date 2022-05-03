長榮大學馬來西亞籍女大學生命案發生後，台南市政府加速汰換老舊路燈的速度，力拚明年底之前全面汰換成LED路燈。不過，市議員蔡筱薇3日質詢時，認為LED燈雖省電，但也因照明範圍不足，反而容易形成陰暗路面，要求工務局現場勘查設法改善；市議員曾培雅也說，有民眾反映路燈「越換越暗」，要求全盤檢討。工務局長蘇金安回應說，將針對有民眾反映的路段個案處理。

市議會定期會3日進行工務局業務報告時，蘇金安指出，台南市的路燈共22萬多盞，從2013年起執行「擴大設置LED路燈專案計畫」後，已先換裝5萬1343盞LED燈；2016年再執行「水銀路燈落日計畫」，再換裝8萬9924盞LED燈，目前僅剩鈉氣燈及部分日光燈共約10萬盞，已分3個區域由3家廠商辦理換裝作業。

其中，第1區負責永華六區的更換作業，2021年12月30日已進場換裝；第2區的仁德、歸仁區中山路、長榮大學台鐵橋下及德糖路等路段，也於2021年12月20日起換裝。至於第3區因重新招標，今年3月22日才剛決標，希望能趕在2023年底之前，全部完成LED路燈汰換作業。

不過，蔡筱薇卻指出，雖然LED路燈比傳統路燈省電，但光效率並沒有比傳統路燈來得高；因為LED路燈的照明範圍小很多，亮區感覺變亮，但暗區幾乎全黑，她肯定市府汰換老舊路燈的政策，但也建議市府應對此提出應對方案。

曾培雅也認為，近來接獲不少民眾反映，指市府汰換LED路燈後，卻「愈換愈暗」，建議工務局全盤檢討汰換LED路燈後所引發的照明問題。

蘇金安回應強調，未來將加強分析各路段的照明需求，調整裝設路燈的標準，同時也會研擬購置高壓鈉燈，希望解決照明不周全的情況。