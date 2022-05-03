兆豐金(2886)旗下兆豐銀行統籌主辦中租控股美金2.5億元聯合授信案，今（5月3日）完成簽約。本次聯貸原擬籌組美金2億元，自推出後獲各大行庫踴躍參貸，超額募集近2倍，最終以上限美金2.5億元簽約，顯見銀行團對於中租控股未來發展給予高度肯定及支持。本次聯貸特別將ESG指標納入聯貸條件，期由銀行團與中租控股攜手共好，齊心努力推動永續發展。

中租控股經營致勝關鍵在於先做好風險管理，從小利基累積大商機，產品服務多元，除經營傳統之租賃、分期付款及應收帳款受讓業務外，近年更跨足汽車租賃、飛機及船舶融資、太陽能電廠等，上天下海「無所不租」。從建置屋頂型太陽能電廠，到發展大型地面案場，2021年底已擁有逾2,600座各式太陽能電廠，總裝置容量超過900MW。此外，因應國際減碳趨勢及電動車的普及，亦投入充電樁業務，積極串起綠能產業的價值鏈。

儘管疫情壟罩全球逾2年，中租控股憑藉其穩健及周延的布局，與精準明確的策略方向，日前公告2021年全年度合併營收為新台幣721.59億元，合併稅後純益達到新台幣216.44億元，每股稅後純益(EPS)為14.8元，營收、獲利、EPS三項皆創歷史新高，成績亮眼，穩居國內租賃業龍頭地位；此外，中租控股已連續兩年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股，也二度入選標準普爾全球（S&P Global）《永續年鑑（The Sustainability Yearbook）》，2022年更獲得全球「綜合金融類」銅獎，顯見其致力推動永續發展，屢屢獲得國際肯定。