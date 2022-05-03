中央銀行標售1,700億元364天期定存單，得標加權平均利率1.006％，睽違近11年再衝破1.0％大關，且較上月的0.633％，飆高37.3個基本點（1個基本點是0.01個百分點），反應後續升息預期的擔憂，資金投標極度保守，投標金額倍數僅1倍、創新低紀錄。

根據央行公布的364天期定存單標售結果，僅吸引1,705.4億元資金進場標售，投標金額幾近等額的1倍，創標售以來新低紀錄，結果得標比率高達99.24％、也是史上最高，得標加權平均利率飆升，高於市場預估的水準，前高是2011年8月的1.054％。

銀行資金調度主管認為，美國聯準會（Fed）利率決策會議登場，市場共識認定這次將升息2碼（1碼是0.25個百分點），並且宣布6月啟動縮表，且6月及7月也均延續各再升2碼的幅度。影響所及，預料我央行也將跟著再上調政策利率，反應在這次364天期定存單投標資金態度趨於極度保守，提前反應利率走高風險。

央行是在2010年4月開始標售364天期定存單，提供銀行過剩資金去化管道，標售金額1,000億元。2014年2月提高到1,200億元，2015年3月再增至1,300億元、同年6月又上調為1,500億元，2016年2月加碼至1,600億元，2017年5月提高至1,700億元至今。