中央銀行受財政部委託標售250億元5年期公債，最高得標利率衝破1.0％大關至1.019％，創逾七年新高，較2月標售同天期的0.6％，大幅上揚41.9個基本點（1個基本點是0.01個百分點）。

根據央行公布的5年期公債標售結果，共吸引468億元資金進場搶標，投標倍數1.87倍，低於長期以來平均2倍上下的水準，得標利率大幅上揚，且高於市場預期的0.99～1.01％區間。其中銀行業搶到大多數的63.0％或157.5億元籌碼，其次證券業拿走22.2％或55.5億元，aoi 保險業標得13.6％或34億元，票券業僅1.2％或3億元。

券商主管表示，這次得標利率衝高，主要反應美國聯準會（Fed）及我央行3月同步升息1碼（0.25固百分點），正式啟動升息循環，且Fed發布的會議內容摘要，釋出未來利率會議將多次均升息2碼，及擴大縮減資產負債表的規模，確立加速緊縮的方向，市場預期今年底美國聯邦基金利率將突破2.0％，也代表中長期市場利率彈升風險居高，使得這次5年期公債反應比預期更激烈。

觀察上一期2月標售的5年期公債，最高得標利率為0.6％，若等幅反應央行升息1碼，應是來到0.85％。券商主管指出，因市場預期後續Fed升息快又猛，這次標售勢必會提前反應，再往上加一點，結果得標利率在睽違七年多後，又一舉衝破1.0％大關。