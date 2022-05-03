美股上周黑色星期五狂殺，2日科技股領軍回穩，但台股3日勞動節過後仍補跌，拖累新台幣走弱，再跌破29.5元關卡，終場收在29.53元兌1美元，創近20個月新低，貶值5分，台北外匯經紀公司成交量7.91億美元。

外匯交易員表示，美股四大指數上周五全面崩跌，2日先下殺後由科技股拉尾盤呈現V型反彈，台股勞動節連假過後開低震盪走低，最後收跌93點至16,498點，新台幣跟著轉貶。雖然外資轉為小幅買超4億元，匯出資金暫休，但國際美元指數續在103之上的高位整理，且美國10年期公債殖利率來到3.0％，海外投資款買匯需求強，使得新台幣盤中最低仍來到29.541元。

外匯交易員指出，新台幣跌破29.5元關卡，出口商進場意願提高，貶勢略為收斂，加上老大（央行）還是在全場緊盯，不希望新台幣一下子跌太多，適時進場力穩匯率的態度不變，短線預料應是維持緩步向下格局，但若聯準會（Fed）4日如預期宣布升息2碼（1碼是0.25個百分點），引發外資擴大賣股匯出效應，新台幣跌勢將加大，並確立站穩29.5元價位。