巨大（9921）集團為布局全球、同時分散投資風險，加速推進越南設廠投資案！巨大集團3日公告指出，已設立100％持股的越南子公司，初步資本額為2,000萬美元，越南廠拚Q4投產！而越南廠也是巨大繼台灣、大陸、荷蘭、匈牙利之後，最新的海外生產據點。

巨大集團指出，去年受到疫情以及缺料影響，荷蘭、匈牙利兩廠僅生產30萬台，由於歐盟市場對電動輔助自行車（E-bike）的需求持續暢旺，加上越南與10多個國家簽訂FTA後，2025年很多產品都會降到零關稅，自行車產品從越南出口到歐美國家，將可大幅降低關稅，提高全球市場競爭力。

因此，巨大集團規劃在越南平陽省打造新廠，總投資額達4,800萬美元，最高年產能規模上看100萬台，最快今年第二季動工，預計2023下半年投產，為巨大未來的營運增添新動能。

巨大集團表示，在越南新廠籌設期間，為了紓解歐盟、北美與東南亞當地市場的自行車需求，巨大已在越南平陽省購買現成廠房，隨著機器設備陸續進駐後，預期Q4即可組裝，初期產能約達5萬台！