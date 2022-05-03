專家指出，俄羅斯或許能掌控黑海，但只要烏克蘭的防禦可以威脅到任何過於靠近的軍艦，俄國要針對烏克蘭沿岸地區發動任何兩棲攻擊似乎都有風險。

法新社報導，英國情報界消息人士指出，俄國在黑海有大約20艘作戰軍艦，這數量是固定的，因為控制博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）的土耳其阻止交戰方的船隻進入黑海。

法國海軍發言人拉沃特（Eric Lavault）表示，黑海是俄國的「我們的海」（Mare Nostrum），他指的是古羅馬人用來描述地中海的拉丁文。

除了俄羅斯，其他黑海沿岸國家都已經加入或希望加入北大西洋公約組織（NATO），但這並沒有嚇阻莫斯科當局的稱霸主張。

拉沃特指出，從地圖上來看，俄國最近占領烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）並控制整個亞速海（Sea of Azov），這應能突顯俄國的優勢。

這些戰果將使俄軍能讓他們在烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）的戰鬥人員和俄國港市諾沃羅西斯克（Novorossiysk）之間建立直接的後勤連結。

但克里姆林宮能否利用這項優勢，攻擊敖德薩（Odessa）與羅馬尼亞之間的烏國控制沿岸地區，則仍是個問題。

威脅不是來自已經被摧毀的烏克蘭海軍，而是來自陸基掠海飛彈和無人機。

上個月，俄軍戲劇性失去了黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva），昨天基輔當局又說，烏軍擊沉了2艘俄羅斯猛禽級（Raptor）巡邏艇。

烏克蘭表示，軍方使用「海王星」（Neptune）飛彈擊中莫斯科號，並派出土耳其製造的「拜拉克塔無人機」（Bayraktar）在蛇島（Snake Island）附近擊沉俄軍猛禽級巡邏艇。

這些陸基武器的威脅，可有效防止俄軍登陸西邊的敖德薩附近海岸的任何企圖。俄軍目的是包圍烏克蘭的中心區域，並將俄軍與摩爾多瓦分離地區「聶斯特河沿岸」（Transnistria）的親俄份子連結起來。

設於莫斯科的政治分析機構「法俄觀察組織」（French-Russian Monitor）防衛專家德拉諾埃（Igor Delanoe）說：「這個區域構成俄國人必須考量的威脅。」

德拉諾埃指出，俄國人目前「無法實現」任何這類型的登陸。

拉沃特還說，俄國未能建立空中優勢，且明顯無法讓飛彈精確鎖定目標，這都無助於俄軍試圖摧毀烏克蘭沿岸防禦的努力。

他更提到，這使烏克蘭守方能建立起「沿海防衛圈」，並威脅到刻松（Kherson）與尼可拉耶夫（Nikolayev）之間的俄方南部補給線。