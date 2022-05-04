華視又出包！誤寫「蔡EE總統」 媒體人嘲：假新聞關3天

華視新聞接連出錯，昨（3）日第6度出包將總統蔡英文的名字打成「蔡EE」，再度引起各界討論。前立委孫大千直言，這只是再次證明華視沒有準備好，沒有足夠的能量與能力進駐52台，怒批完全不合格！

《中天辣晚報》昨日針對華視新聞再度出包，將蔡英文名字誤植為「蔡EE」進行討論。主持人盧秀芳指出，不論用的是哪種輸入法，都想不到能把蔡總統或蔡英文打成蔡EE的方法，且電視台應會有主管審核的過程，不解華視怎麼會持續犯此種低階錯誤，「所以大家忍不住要問這是故意的嗎？還是被什麼滲透？」

孫大千也說，華視稱是同一人出包，但為何這個人已經出過錯了還要讓他持續做這件事，為何不能換一個人執行，「華視不可能就剩一個人專門每天要做這件事」，並說「同樣的人一直不斷的出包，說加重懲處，那接下來呢？他還是做同樣的事嗎？」

孫大千指出，華視先前5次出包，加上這次誤植蔡英文名字的事件，完全都是低級錯誤，在其他新聞台幾乎想都沒想過會發生的事情卻一直在華視發生，代表華視一點都不合格！孫大千怒批，先前NCC決定要把52台給華視時，就引起外界許多疑慮，這些事件只是一再證明華視沒有準備好，沒有這樣的能量與能力進駐52台。