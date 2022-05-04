蔡男前年打開老婆的雲端資料庫，驚見她大量裸體及不雅影片，誇張的是還分享給潘男觀看，蔡男半年後離婚，自認頭戴綠帽怒告潘男侵害配偶權，求償20萬元精神撫慰金，一審及二審法官都認定證據不足駁回，判老公敗訴，全案不得上訴。

蔡男與老婆在2018年10月間登記結婚，他控訴，婚後夫妻原本感情融洽，但老婆在大學畢業後就沉迷交友軟體、手機遊戲，他在2020年12月間打開老婆的Google雲端資料庫，赫然發現有她的大量裸照及不雅影片，竟還分享給潘姓男子觀看，他還查出老婆在1個月前，還匯了2000元給潘。

事經半年，蔡男在2021年7月間與妻離婚，並主張潘男與妻子有不正當交往關係，嚴重侵害配偶權，提起損害賠償訴訟，要求償精神撫慰金20萬元。

台中地院簡易庭法官認為，蔡男控告潘男侵害配偶權應負舉證責任，僅憑老婆單方分享裸照及匯款，證據不足，且審理期間蔡男未出庭、未提書狀陳述說明，判決全案駁回，蔡男不服提上訴。

二審台中地院審理時，蔡男補充說，老婆的雲端影片中多處有夫妻兩人比愛心手勢等合照，證明潘男應知道女方已婚。

但法官認為，蔡妻的雲端影片畫面都是她一人在房內，未見潘男現身，更沒有兩人親密關係舉動；而潘男收到影片後並未作回覆或與蔡妻有互動，認定證據不足以證明潘男與蔡妻有逾越社會通念男女交往行為，一審判決並無不當，上訴無理由而判決駁回。