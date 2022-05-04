已經連續2年因為新冠肺炎疫情停辦的威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，今年能否恢復辦理？籃協回應，雖然上半年就有敲定8月中旬舉辦，不過目前疫情難測，加上邊境管制規定嚴格，入境時隔離檢疫天數仍長，仍會再評估辦理可行性。

中華籃協駐會高級顧問李一中表示，瓊斯盃是台灣歷史悠久的籃球盛事，不少外隊每年也很期待來台獻技，可惜因為新冠肺炎疫情停辦2年，雖然今年開會討論時有朝和病毒共存來辦理，但距離8月仍有段時間，恐怕還存在許多不確定。

李一中補充，今年下半年有不少國際賽，例如世界盃亞洲區資格賽、亞洲盃籃球賽、成都世大運、杭州亞運等，而預計8月中旬登場的瓊斯盃，或許可被部分國家隊視為杭州亞運熱身賽，吸引來台獻技，不過從5月9日0點起國外入境居家檢疫期從10天縮短為7天，加上7天自主健康管理，期間衍生的費用恐怕也會讓外隊卻步，所以也必須考量到外隊無法前來參賽，不保證今年瓊斯盃就能恢復辦理。

至於近期討論的烏克蘭男籃國家隊來台交流，李一中認為時間上更緊迫，「烏克蘭男籃隊那邊提出的時間是5月30日左右來台，6月14日離開，若加上居檢，恐怕實際訓練天數也不多，需要透過體育署居中協調，看是否專案辦理，縮短居檢時間，近日也會開會討論。」