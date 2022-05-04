2022湯姆斯優霸盃羽球團體賽，5月8日起在泰國曼谷展開，中華女子羽球隊由世界第2戴資穎領軍，官方4日公布小組賽賽程，女子隊首戰西班牙，小戴可望和西班牙一姐馬琳（Carolina Marin）交手。

湯優盃是每兩年舉辦一次的男女羽球團體賽，男子為湯姆斯盃，女子為優霸盃，今年是第29屆，中華女子隊小組賽階段與西班牙、中國大陸、澳洲同組，首戰台北時間8日上午10點開始，進行5點3勝制的對抗，目前排點還沒確定，後面兩戰則是9日晚間8點迎戰澳洲、10日晚間8點挑戰上屆冠軍大陸。

中華女子羽球隊由戴資穎領軍，加上前一站亞錦賽打進8強的「交大學霸」許玟琪、陳肅諭、宋碩芸、張淨惠、李芷蓁、許雅晴、林琬清、李佳馨和鄧淳薰，期許突破連3屆8強成績。

中華男子羽球隊由周天成領銜，還有東京奧運男雙金牌搭擋李洋與王齊麟，以及王子維、廖倬甫、呂家弘、盧敬堯、蘇敬恒、楊博涵、葉宏蔚，首場預計8日下午3點出戰加拿大隊，9日下午3點對德國，11日下午3點對戰印度。