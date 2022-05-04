普萊德科技（6263）持續精進公司永續治理的作為與績效再次獲得肯定，榮登證交所和櫃買中心主辦之「第八屆（2021年度）公司治理評鑑」排名前5％優良上櫃企業。

普萊德以ESG永續投資價值為指標，呼應聯合國永續發展目標SDGs和政府「公司治理3.0永續發展藍圖」，強化永續治理，2020年邁入公司治理3.0，強化風險控管與企業持續營運管理。因應國際永續趨勢和減緩氣候變遷議題，2022年初正式將董事會之功能委員會「企業社會責任委員會」更名為「永續發展委員會」，於公司治理和風險管理增納TCFD氣候相關財務揭露管理架構，積極回應氣候變遷帶來的風險與機會，提升企業競爭力及韌性。

證交所和櫃買中心舉辦第八屆（2021年度）公司治理評鑑，共有913家上市公司和726家上櫃公司，合計1,639家公司受評，評鑑結果計46家上市公司、36家上櫃公司進榜前5％優良公司。普萊德表示，再次獲得第八屆公司治理評鑑排名前5％肯定後，未來將持續強化永續治理和ESG實踐績效，維護所有利害關係人權益，創造企業永續發展價值。