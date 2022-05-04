去年下半年中國網路大廠陸續裁員，曾經人人稱羨的工作如今避之唯恐不及。不少在裁員潮中丟了工作的人，選擇穩定的工作，有人進了仰賴勞力的傳產業，也有人從銷售員重新開始。

隨著中國針對網路巨頭的監管政策持續緊縮，2021年下半年開始，不少網路大廠的業務緊縮，在不得不瘦身的情形下，裁員潮接二連三襲來。今年上半年情形並未好轉，仍有不少大廠持續裁員，員工人人自危，引發社會關注。

根據中國科技媒體36氪報導，網路科技產業的裁員潮不止，逃離這個產業成為一些人的選擇。有人遵從「穩字當頭」的教誨，希望藉由考試進入穩定的公務員體系；也有人認為自身的學歷能力不夠，重拾書本考研、考博；還有人選擇新的行業，盼在新的領域中尋求機會。

這種趨勢越來越明顯，特別是傳統行業，如今成為不少網路科技人的新歸宿。

報導引述一名在螺絲工廠工作的前字節跳動旗下大力教育員工表示，由於去年推動雙減政策因而失業，隨後求職過程始終不順，找不到理想的工作，最後在親戚的介紹之下進了螺絲工廠工作。

他提到，由於和過往的工作環境相去甚遠，一開始對於這份工作是非常不適應且抗拒，然而薪資確實不差，加上還有加班費，因此也慢慢釋懷了。「並不像以前那麼抵觸這份工作，雖然勞動強度增大了，但獲得的回報也多了不少，而且少了一些爾虞我詐」。

另一名從網路媒體回到傳統媒體的受訪者說，被裁員後曾考慮轉往公關、分析師等領域發展，但想了想現今網路產業的狀況，最終還是選擇一份工資相對較少，但卻穩定的工作，經過考試，進入了當地的一家紙媒。

報導提到，這些都並不是個案，而是目前普遍存在的問題。當野蠻成長遇上常態化監管，且人口紅利見頂之後，網路科技的高速發展可能未必能持續。

除了被裁的人選擇離開這個產業，不少仍在產業中的年輕人也看著「前人」的斑斑血淚，為自己將來打算。

報導引述多屬年輕人的業界員工表示，不打算繼續在網路科技企業待下去，如果有合適的機會，想要離開這個產業，看看外面的世界，要是能去更加穩定的國企，就再好不過了。