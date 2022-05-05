中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀）臉蛋甜美，還有E罩杯的火辣身材，加上171公分的身高，讓她擁有一票粉絲，每每發文都引來上萬讚。近日她分享一組在粉色花海下拍的美照，短今身穿低胸洋裝。白嫩傲人上圍更加立體，讓粉絲一秒按讚。

短今昨（4）日在台中的拍攝點打卡，俏皮寫下「有種顏色叫做短今粉，請不要揍我，我就是這麼浮誇。」，照片中短今在一片粉色花海下，她綁著俏麗丸子頭，身穿碎花泡泡袖洋裝，胸前深U炸出傲人上圍，乳溝線深邃，在燈光的照射下，雙球透著微微粉色，她不時配合表情做出動作，雙手放在下巴做出可愛表情，卻意外讓她的雪胸視覺效果更加豐滿，搭配她甜美的笑容，畫面看起來既夢幻又撩人，令網友們瘋狂按讚。

同樣是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員晴兒在底下回應「有在日本的港（感）覺~」，讓短今感嘆因為疫情影響「現在都只能偽出國了」，同是「Passion Sisters」成員畇二也甜回「美人」，讓短今忍不住自嘲「我是粉紅人」，不少粉絲看到照片，忍不住誇讚「粉紅擔當」、「哇 太浮誇太夢幻了 果然適合短今」、「像童話一般夢幻」、「這個也太甜美可愛了」、「有種美麗叫做短今美」、「我只會大聲說 我愛你！」、「戀愛了」

除了美照，短今也分享球場上的趣事，誇讚球員泰迪的球技有夠香，順便還點菜想要用星巴克換炸雞，嘴饞的她被粉絲虧「炸雞排雖美味，但妳的腰身……可以忍受不見消失嗎？」，引起短今注意立刻回粉絲「這是我為了低肩側投的努力」，並附上雞腿表情符號，可愛言論笑翻一票粉絲。