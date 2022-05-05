寒居酒店5日正式開幕，這是寒舍集團旗下第五家飯店，也是在台北市第四個據點，寒舍餐旅董事長蔡伯翰表示，疫情衝擊觀光產業，觀光飯店面臨缺工缺錢困境，希望政府能持續對觀光飯店紓困補助員工薪資，並比照製造業讓觀光飯店引進移工為客人提供服務。

蔡伯翰表示，受疫情衝擊，觀光餐旅業受創嚴重，以國際客為主要客源的台北市觀光飯店至今仍欲振乏力。蔡伯翰說，過去兩年不少產業獲利創高，政府稅收也超過預期，所以期待政府對觀光產業有更多「關照」。

蔡伯翰並表示，除旅行社，過去二年觀光飯店人力亦大幅流失，其中有些是離職轉業，有人是因飯店精簡人事離開，另有人是因疫情家人反對。同時，外籍專業經理人與廚師亦因台灣嚴格防疫，已有一段時間很難取得簽證。蔡伯翰表示，雖然近期國內疫情升溫，但隨著疫苗覆蓋率提升，「與疫情共存」將成為新常態，觀光飯店迎接復甦卻面臨缺人缺工問題。所以希望政府比照港澳、新加坡和日本，開放觀光飯店引進移工提供服務。

寒居酒店為寒舍集團首次將商務與觀光結合的據點，除了融合國際旅客需求、搶攻此區的中階金融商務客群，也希望契合國旅市場需求、吸引現代年輕消費族群。酒店是與豪華寓邸垂直共構，建築共24層，1樓至10樓為酒店，共有111間客房、6種房型。

寒居酒店自2022年3月19日起試營運，僅開放兩種基本房型約6成房間數，平日住房率約42%、平均房價約3,400元，假日住房率約52%、平均房價約4,100元。蔡伯翰表示，隨著疫苗覆蓋率的提升，防疫與生活並進，各國開放國境，期望在台灣國境開放後，透過寒舍集團品牌與客群區分，掌握多元客層。

蔡伯翰指出，松江南京商圈不僅是金融辦公商圈，該商圈亦有許多中小型經製造業、貿易商、進口商及日商，商務客非常活躍，未來寒 居酒店將鎖定中階商務客，首年房價預估落在4,000-4,500元，而在正常開放國境後，兩、三年內，目標住房率可達七成水準。