寒舍集團旗下第五家飯店－寒居酒店今（5）日正式開幕，為後疫情時代飯店業搶客大戰掀起序幕。寒舍餐旅董事長蔡伯翰表示，國際旅遊因為疫情，這兩年雖彷彿被按下了停止鍵，但也透過這時間，我們不停的整備優化，隨著疫苗覆蓋率的提升，防疫與生活並進，各國開放國境，搶先成為疫後國際旅客首選。

寒居酒店垂直共構飯店寓邸，樓高共24層，1樓至10樓為寒居酒店，寒舍秉持美學、人文和藝術兼具的獨到品味，委託由專門設計高端酒店的AB Concept奧必概念室內設計合作，六種房型，共111間客房，包含2間套房，所有客房都擁有城市美景，在自然光的折射下，散發著光點的生活溫度。延續品牌「里鄰與玩味」，特別規劃酒店專屬體驗包含-玩味寫錄MOTIVATING ＆ FUN、隨心所選SMART CHOICE、注入能量RECHARGE，旅人可從細微滿足中獲得最大的歡欣體驗。

寒居酒店自試營運起，備受年輕消費市場矚目，並與米其林一星林明健主廚合作聯手推出「BeGood」餐廳，結合多國特色的創意料理，展現異國料理精粹與多元的餐廳模式，包含餐廳、咖啡館與烘焙坊。開幕活動寒舍餐旅董事長蔡伯翰特別出席贈予林明健寒舍主廚服，期待此次的合作，激發未來更多的可能性。

為展現寒居精緻且具風格的品牌活力，此次特別邀請曾榮獲多項大賽獎項，延續歷史傳統手工技藝的「STYDER」西服訂製品牌，為寒居服務同仁量身製作服裝，設計則是由「C JEAN」服裝設計團隊所打造，設計師簡君嫄擅長將服裝融合東方藝術精神與西方當代美學，「STYDER」訂製服務則依照則依照工作性能提升制服的活動力與舒適度，為寒居同仁量身打造兼具獨特、優雅的企業文化，開場由寒居同仁展演都會與時尚的制服走秀。

現場亦首次曝光寒居酒店專屬香味「Hoot No.116」木秀之森香氣，與台灣首座室內玻璃屋森林香氛植物博物館「香草菲菲」合作，使用了溫潤柔美的花梨木、綠意盎然的紫羅蘭、清香宜人的薑精油，其中花梨木清新脫俗，木質中又帶有花草香的靈秀氣質，彷若進入桃花源，林木葱蘢，清新花香，別於喧囂都市的一處寧靜居所。