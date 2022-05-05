不銹鋼大廠運錩（2069）董事會通過Q1財報案，單季稅後淨利達到0.71億元，EPS為0.43元。董事會並決議，通過去年度配息案，擬每股配發2.2元現金股利。

運錩去年稅後淨利達到7.40億元，EPS為4.73元。

東和鋼鐵Q1稅後淨利12.84億元 EPS為1.75元
中聯資源Q1稅後淨利達1.85億元 EPS為0.75元
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