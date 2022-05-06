亞太電(3682)將併入遠傳(4904)，身為亞太電第四大股東的台灣大(3045)日前在亞太電臨股會現場表達反對，董事長陳鵬今首度針對此事表達看法，他說，「自己(台灣大)也用淨值買台灣之星，但是卻質疑別人(遠傳)用淨值買，全世界都可以說不合理，但是就是台灣大不可以」、「你可以合併、我就不可以合併」!

陳鵬直言，對於台灣大當天在股東會提出反對合併是很疑惑的，「自己(台灣大)用淨值買台灣之星，但是卻質疑別人(遠傳)用淨值買，全世界都可以說不合理，但是就是台灣大不可以」、「你可以合併 我就不可以合併」!

陳鵬也表示，自從宣布併入遠傳後，台灣大從未對此事情進行接洽，智於小股東自救會部分，也都沒有和公司聯絡。

亞太電在4月15日舉辦臨股會現場，當天身為亞太電第四大股東的台灣大也派代表參加，台灣大代表在現場，依照企業併購法，台灣大不同意亞太電所通過與遠傳合併案，並放棄對相關合併案表決權，其也強調，如果依法經過股東會通過此合併案，將要求亞太電按當時公平價格收買台灣大股東持有股權。