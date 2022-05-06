中市廖姓男子對老婆不滿，在去年7月間清晨騎機車出門在老婆上班路上埋伏，見她騎機車途經，竟撞人製造假車禍，再持鐵棍狂打，打到她肋骨及腳部骨折、傷痕累累才罷手離去。廖男否認毆打老婆，法官勘驗監視錄影畫面，發現廖男出現在案發地附近，外型穿著與嫌犯吻合，加上廖妻指證，依傷害罪判刑7月，仍可上訴。

廖妻去年7月19日清晨騎機車出門上班，6時19分行經中市西屯區工業區28路及32路交叉路口，遭1名男騎士正面撞倒她機車，廖妻人車倒地不起，對方二話不說，拿出鐵棍迎頭痛打，打到她臉部、頸部及手部多處挫瘀傷、血腫，多根肋骨及腳部骨折，男子犯後騎機車逃逸。廖妻報案，指控遭老公攻擊。

警方調閱路口等監視影像，嫌犯當天穿著藍色外套、戴白色安全帽，所騎機車事先已取下車牌。案發後不久，中市西屯區工業區1路與16路口拍到廖男影像，兩人外型及穿著相符，且兩地騎機車僅約5分鐘，時地相關。

廖男否認犯案，先辯稱他案發時騎機車到台中港尋找應徵公告，事後改口辯稱，僅到案發地附近找工作，並沒打老婆。法官以廖男與老婆爭執，不理性解決，竟埋伏撞人製造假車禍、持鐵棍將老婆打到傷勢不輕，犯前還先卸下車牌逃避查緝，手段惡劣，犯後否認犯行，依家庭暴力防治法之傷害罪判他徒刑7月。