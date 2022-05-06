雲豹能源(6869)響應政府漁電共生政策，2年前在台南北門區三寮灣打造「智慧漁電共生溫室大棚及養殖數位分身示範基地」，經過近2年營運，不僅太陽光電發電量表現優於預估值，養殖成績斐然，為目前國內經營最成熟、且有完善漁業收割的漁電共生場域。

行政院副院長沈榮津今(6)日率領農委會副主委陳添壽、經濟部參事吳志偉、能源局組長林文信、台南市長黃偉哲、台南市經發局長陳凱凌，以及台電公司副總經理陳銘樹等相關單位蒞臨參訪，希望透過實地參訪示範案場，加速推動漁電共生政策，促進光電設置發展並達成能源轉型之重任，也盼透過示範案場的成功案例，協助養殖產業轉型、提升產業競爭力。

雲豹能源總經理趙書閔指出，政府剛開始推動漁電共生時，雲豹能源率先加入漁電行列、開始耕耘，她說，一開始發展太陽光電都以傳統地面型、屋頂型、水面型為主，不過台灣發展光電勢必要透過一地多用的方式，才能達到2025能源轉型的目標，而我們早在2018年時，已確定方向朝漁電共生發展，開始學習養殖、與地主協調溝通，並將漁電共生所生產的綠電出售給國際企業。

從2018年迄今，雲豹能源在漁電共生領域陸續繳出亮眼成績。此座智慧漁電共生示範案場由雲豹能源、臺鹽綠能串聯資策會等多家業者共同投入，以室內養殖設施形式打造，養殖場面積約390坪，屋頂架設太陽光電系統，裝置量為179.8kW。從2021年2月併網發電迄今，累計一年發電量達28萬6,705度，發電量表現優於原先預估值，預計20年可發電約430萬度，約可減碳218.5噸，這也證明光電跟養殖結合，能為產業帶來更多收益。

雲豹能源發言人張建偉表示，透過示範案場的成果，有效說明高科技能輔助提升漁貨產量，太陽能漁棚下的養殖池也不會受到汙染，讓外界清楚了解養殖跟光電是能並存共榮。在政府支持作為後盾下，雲豹能源所投資建置123MW全台最大漁電共生場域將於今年底在台南北門區完工，勢必帶動產業新風貌，成為翻轉傳統漁村經濟並達成能源轉型的最好典範。