台中市鄭姓男教師，於2018年選舉時造謠「詹姓里長候選人打人」但2名證人指非事實，法院判鄭3月，可易科罰金；鄭於2020年涉嫌盜用1智能障礙學生網路帳號，發黑函誹謗2證人非法勾結、收紅包，二審依加重誹謗罪判刑4月，可易科罰金，鄭以40萬元與另1證人和解，請求從輕量刑，改判拘役50日易科罰金5萬元。

判決書指出，鄭姓男教師於2018年選舉時，因與詹姓里長候選人的支持者發生口角衝突，明知詹姓候選人當時並未在場，他竟於社區大門前迎賓車道，以言詞散佈謠言喊「詹姓候選人打人」2次，一審依違反選罷法的散布謠言罪判處徒刑3月，易科罰金。

鄭男於2020年因不滿社區經理前年竟發黑函稱「在社區上班不定時，常晚到早退，來工作是坐在辦公桌上網玩遊戲，看影片和賴聊天，常接受委員過年包紅包；在社區貪圖男色，對外自稱是上天派的人才，拿住戶財物」等語。

被害人經發現報警，法院審理時根據犯罪事證，鄭男盜用智能障礙學生的教育局網站帳號假冒某張姓住戶，以社區網路，散發黑函誹謗2名證人。法官認為，鄭惡意寄發郵件，導致2人名譽受損，並讓黃姓學生無端受擾，依加重誹謗罪判刑4月，可易科罰金。

二審期間，鄭男與其中1名證人以40萬元，達成和解，出具悔過書，也坦承犯行並請求法官從輕量刑，改判拘役50日，易科罰金5萬元。