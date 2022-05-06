台東最新一期縣刊與國立台東女中美術班合作，由學生親手繪製封面與內頁插圖，讓讀者耳目一新。（蔡旻妤攝）

台東最新一期縣刊與國立台東女中美術班合作，由學生親手繪製封面與內頁插圖，讓讀者耳目一新。（蔡旻妤攝）

台東最新一期縣刊與國立台東女中美術班合作，由學生親手繪製封面與內頁插圖，讓讀者耳目一新。（蔡旻妤攝）

公家發行刊物往往淪為政令宣導，台東最新一期縣刊以「少年台東」為主題，描述在台東少年們的精彩故事，內容貼近生活，更特別與台東女中美術班合作，由學生親手繪製封面與內頁插圖，手繪質感與歷來風格截然不同，讓讀者耳目一新。

《看見台東》第350期封面插畫扣緊主題，闔著眼的少年迎著風，飄逸髮梢延伸出山與海，下方則有坐在金針花上、揹著畫筒的男孩，一手拿著望遠鏡。學生林俊佑巧妙描繪出少年對於世界與未來的期待，他說，「金針花的花語是歡樂、忘憂，希望台東的孩子都能無憂無慮，看得更高、更遠，學習更多新事物。」

梅婕瑜說，「自己的作品第1次出現在報刊上，是很難得的經驗」，點描創作除了要有一定的素描功底，還需要相當的時間與耐心，對於所畫的對象更要細心觀察，才能畫出滿意的作品。她所畫的「賞鳥男孩許宸」，與周遭鳥類親密互動，神情與肢體都在畫筆下活靈活現。

指導老師康毓庭表示，本期縣刊除了讓大眾看見台東少年的故事與對未來的想像，再搭配台東女中美術班學生精采的插畫創作，更能突顯台東年輕世代在各個領域的繽紛燦爛。女中同學們都相當珍惜此次合作機會，不僅學習成果經由刊物被更多人看見，也在創作過程發現自身更多的可能性。

《看見台東》以季刊發行，精選縣內人事物，採訪內容貼近在地生活，「少年台東」專訪在地各自綻放的少年故事，並與台東女中合作，由美術班學生為每位故事主角繪製形象插畫，也融入在地元素突顯台東意象，每張插畫都以代針筆點描技法創作，為整篇刊物營造出不同以往的手繪質感。