日本官方6日公布東京核心消費者物價指數（CPI），受到食品價格上漲及手機費降價效應消退的影響，這項被視為反映日本物價趨勢的領先指標，4月年升1.9％，創下逾7年來最大升幅。

日本總務省周五公布，上月東京核心CPI（排除生鮮食品但計入能源項目）的年升幅，高於市場的預估中值年增1.8％，與3月年增幅0.8％相比明顯加速。

4月東京核心CPI年漲1.9％，不僅連續8個月上揚，更寫下2015年3月以來最快漲速，當時年漲幅2.2％。

至於包含生鮮食品價格的東京整體CPI，4月年升2.5％，創2014年10月來最大漲幅。

去年春季起手機通信費大幅調降的效應遞減，加上日圓兌美元劇貶，帶動上月東京通膨急升。日圓重貶會拉抬進口成本，進而推高物價。

政府數據顯示，手機通信費降價效應消退，將4月整體CPI拉升0.8個百分點，整體CPI也因非生鮮食品漲價拉高0.17個百分點。日本4月手機通信費雖大降22.5％，但降幅不比3月的52.7％。

日本官員指出，4月份的食品項目中，以外帶壽司、漢堡、麵包價格漲最凶。上月東京能源價格年增幅較3月放緩，收斂為24.6％，多虧政府為壓低能源成本所推出的燃料補貼計畫。

野村綜合研究所（NRI）首席經濟學家木內登英（Takahide Kiuchi）表示，觀察過核心核心CPI後，日本通膨與過去的趨勢相比已在相當高位的水準，照理說日本央行（BOJ）自然應將貨幣政策轉向緊縮。

東京4月核心核心CPI（排除生鮮食品與能源不計）年升0.8％，是去年3月以來首見揚升。

SMBC日興證券資深經濟學家宮前耕也（Koya Miyamae）指出，預定5月20日公布的4月全國CPI，通膨年率料會觸抵BOJ設立的2％目標，但即便如此，也不太可能改變BOJ目前的超寬鬆貨幣政策立場。