衛福部推動桃園醫院、桃園療養院合併案，因傳出院長一職將由醫福會執行長王必勝接手，遭國民黨立委林為洲質疑因人設事，幫王必勝找出路，並指合併後恐排擠精神照護預算。對於林為洲的質疑，王必勝表示荒謬，自己沒有再思考要去哪裡。他也掛保證，合併後的精神醫療業務一定會越做越大，不做任何刪減，會不計成本地擴大。部立醫院以公共任務為目的，不會在組織整併後，因盈利而犧牲公共業務。

對於因人設事一說，王必勝直言「我需要人家找出路嗎？」，近期為了防疫、檢疫所的管理已經相當忙碌，沒有在思考要去哪裡，此次的合併案和他本人要去做什麼沒有關係。

王必勝表示，醫院的合併、整併是相當常見的，像是北榮、台大也有在整合分院。桃園醫院、桃園療養院2家醫院都在同一塊地，沒有圍牆，設有空橋，這2家醫院，一家缺內外科，一家缺精神科，各自爲政。此次合併，是為了提供全人醫療，發揮「1＋1大於2」的效果，整併後將擴大量能，以精神科作為桃園醫院的特色，爭取醫學中心的評鑑，成為部立醫院中的龍頭，給民眾更好的服務。

對於國民黨質疑合併後將排擠精神醫療，王必勝也正式說明，合併後的精神醫療業務一定會越做越大，不做任何的刪減，會不計成本地擴大。所有的部立醫院都以公共任務為目的，不會在組織整併後，因盈利考量而犧牲公共業務，並沒有這樣的疑慮。另他也強調，合併後，2家醫院員工的權益都不會受影響，都會做妥善處置，內部的事情總是可以討論，各界的指教也都接受，都會去參考。