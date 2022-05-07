踏入新冠肺炎在全球爆發的第二年，而全世界的人民生活習慣都陸續開始改變，不少日常都變成了「線上」的形式，就跟今年最夯的「元宇宙」話題一樣，把真實的生活，帶進虛擬的元宇宙當中，而Meta也在上周掀開了元宇宙的序幕，在台灣與資策會合作設立全亞洲第一座「Meta 元宇宙 XR Hub Taiwan」社群空間，此次就將更大家以最簡單的方式來了解，到底什麼是元宇宙。

元宇宙就像是一個真實世界的延伸，能在當中體驗不同的活動，像在XRSPACE的「MagicLOHAS」虛擬空間中，就能體驗如瑜珈、冥想、健康、物理治療等互動內容。（XPSPACE提供）

在剛過去在疫情中的兩年間，我們的生活中像學習、工作就改成遠距離線上執行，不能出國而改成在YouTube上看當地的旅遊影片，無法與他國的親友碰面只好改以視訊溝通等，購物也為了防疫、方便而改成網購，一切都與元宇宙的概念相約，以最簡單的方式來說，就是像電影《一級玩家》中的虛擬世界一樣，如果要更具體一點來說，就更像是電影《無敵破壞王2：網路大暴走》中，主角走進網路虛擬世界一樣，而以現有的技術來說，我們能透過裝置以Avatar虛擬化身，進入元宇宙的虛擬世界平台上，在裡面能移動到不同的地方、進行不同的活動，更能與不同的人去交流互動，目的就是要帶來最身歷其境的感受，也能嘗試不一樣的生活或活動。

HTC VIVE旗下內容品牌VIVE ORIGINALS所推出的全球第一個全息音樂元宇宙「BEATDAY」，去年就由美秀集團率先推出「全息演唱會美秀集團封測專場」。（HTC提供）

美秀集團在「全息演唱會美秀集團封測場」中演唱《我要你愛》的場景，正是以「賽博台客西門町」為主題打造的元宇宙空間，觀眾都能自由在空間中走動觀看。（HTC提供）

HTC VIVEPORT中國區業務負責人蔣官廷在去年的「XR Golden Show」中，也以《一級玩家》的世界觀去比喻未來的元宇宙，他認為因著現在的疫情，民眾也越來越接受線上虛擬的工作或生活，「在現今的科技社會中已逐漸實現，像AR及VR、線上社交平台、去中心化等虛擬貨幣等的發展，結合現今越發進步的AI及5G科技，這也是往元宇宙發展的重要因素。」，像全球正在流行的NFT、虛擬貨幣等都是其中一環，還有全球不少歌手也陸續舉行虛擬演唱會等數位轉型活動，讓觀眾也能在元宇宙中，像置身於演唱會現場一樣觀看表演，也正是朝元宇宙邁進的趨勢。

XLAND於MetaShow中推出了全台獨家首播張雨生未公開音樂「樂界」NFT元宇宙發表會。（XPSPACE提供）

在HTC全新的VIVERSE宇宙新生活中，享受不同的跨平台服務，不受時空限制、與世界各地的人們互動，也能走訪虛擬世界中的布拉格、造訪慕夏美術館。（HTC提供）

手機王總編輯張利安解釋道，可以將元宇宙想像成「網路從2D變成虛擬真實的世界」，可以做買賣、創作、交友，讓大家在元宇宙中一樣吸收資訊、做生意等，不過他也點出現在最大的最問題就是，「目前來看元宇宙只是一個平行宇宙，仍未跟真實的現實世界共通。」，因為目前各大廠都在發展自己的平台、各自的元宇宙，也就是大家進入的世界、並不是同一個世界，「就像是HTC VIVIE、XR SPACE、Meta等各自製造一個星球出來，拼命蓋出來一個最大的平台，在競爭中最成功的才能擴大生態圈，成為最大的平台。」，也就是目前來說真正的元宇宙，對於消費者來說仍然是很遙遠的想像，而對商家來說也仍然在發展中的階段。

XRSPACE董事長兼執行長周永明就在與亞太電信透過XRSPACE元宇宙平台GOXR，推出名為「XLAND」的全台首座多功能元宇宙共享空間中，以Avatar虛擬替身致詞。（XPSPACE提供）

像XRSPACE自2020年就已經開始發展世界首款社交實境的VR平台，更具備首款不需控制器，只要戴上「XRSPACE MANOVA 虛擬實境一體機」即能進入虛擬世界，而在上月就攜手亞太電信透過XRSPACE元宇宙平台GOXR，推出名為「XLAND」的全台首座多功能元宇宙共享空間，結合Avatar虛擬替身、ESG、3D主題式沉浸空間、尋寶任務、限量NFT、虛實融合六大亮點服務，建構長期性經營的 3D 虛擬世界，更會結合音樂NFT平台來推出各種新形式的音樂作品，擴大與其他廠商的合作，以打造更完整的體驗。

HTC在上月就在「2022桃園數位驅動，開創臺灣新局」國際論壇上，桃園市市長鄭文燦（左起）與HTC亞太區總經理黃昭穎就走進了HTC VIVE Sync VR虛擬會議。（HTC提供）

在HTC VIVERSE宇宙新生活中，透過VIVE Sync會議和協作平台，即能進行Project Discussion虛擬會議。（HTC提供）

HTC今年也在MWC世界行動通訊大會中以元宇宙為主軸進行發表，首次揭示HTC最新元宇宙世界「VIVERSE」，使用者可透過各種裝置或沉浸式VR眼鏡「VIVE Flow」輕鬆進入「VIVERSE」，享受不同的跨平台服務，不受時空限制、與世界各地的人們互動，像利用VIVE Connect去以VIVE Avatar虛擬化身，漫步在虛擬世界中的布拉格、造訪慕夏美術館，也能透過VIVE Arts NFT市集買下慕夏經典作品的NFT。亞太區總經理黃昭穎在台灣發表會上也提到，「現在定義元宇宙是困難的，只能說是下一代的網絡，而以後資訊的取得更不一定是看或聽，而是可以親自走進元宇宙中體驗。」，但目前的元宇宙的標準也還沒有一個準則，不過因為身處當中時就會像一個數位分身，所以更需要去發展更佳的安全性、一致性，所以他認為假如合作伙伴想分享共同的願景，元宇宙的成功時間點會更接近。

》台灣跨進元宇宙 Meta亞洲首座「元宇宙 XR Hub Taiwan」登陸