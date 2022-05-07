生離死別即人之常情，相逢然後別離。泰國一名老翁完美演繹至死不渝的愛情，因不捨老伴離世，便將她屍體留在家中相伴長達21年。日前老翁終於接受下葬儀式，原因是自己身體越來越差，怕突然怎麼了沒人照顧妻子。報導指出，影片拍下他滿臉不捨，從頭到尾眼睛都不敢離開棺材，畫面令所有人為之動容。
根據《每日鏡報》(The Mirror)6日報導，來自泰國曼谷的查恩(Charn Janwatchakal) 上月30日正式與亡妻分道揚鑣，現年72歲的他過去曾在泰國皇家軍隊服役，是一名擁有多個學位的學霸級軍醫。據了解，他的妻子早於2001年離世，儘管如此，老翁仍無法放下心中傷痛接受她的離開，便自作主張將屍體擺在家中臥室，想要每天與愛妻說說話。
報導指出，老翁住的地方生活條件相當差，狹小的空間幾乎沒有電可用，還要與鄰居共用水才能生活。然而，一轉眼，與愛妻共處一室過著過著也達21年，老翁意識到自己終將老去，屆時沒有人能照顧妻子。於是才連絡相關單位協助安葬儀式，當天，人在現場的他目睹這一切，雙手合十說道，「媽媽，你會再回家的，不會很久，我保證…」讓現場所有人看了眼眶泛紅。
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