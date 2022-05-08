花蓮縣政府替後疫情時代做準備，持續儲備觀光量能，今年將於本月23日至7月28日，分別在花蓮市及瑞穗鄉開設「天文旅遊解說培訓課程」，邀請對天文有興趣者一同探索浩瀚的星空。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府推動天文旅遊不遺餘力，自2020年開辦天文解說培訓課程，迄今已培育近20名在地天文解說人才，透過專業的天文解說，推廣花蓮的星空美景及在地產業。然而，後疫情時代將至，縣府持續儲備觀光量能，今年上半年度將開設2梯次「天文旅遊解說培訓課程」，邀請對天文有興趣者一同探索浩瀚的星空。

觀光處長張志翔表示，縣府重視低碳永續發展，推出「永續就是生活」三軸、三心、多亮點的發展策略，推動友善環境的永續綠色旅遊，將特色山海星空美景連結在地產業及活動，透過深耕培養在地天文解說人才，在進行專業的解說過程中，推廣花蓮的星空美景及在地產業，促進花蓮永續發展。

張志翔說，各成員經天文解說培訓及認證後，紛紛結合自身專業，將天文旅遊在地化及商品化，如賴世業、陳萬山、黃廉芳及鄭榮安等人，除是「花現天文解說員」，也是大農大富平地森林園區的生態解說員，因此他們今年結合天文及生態2項長才，公私齊力，合作在大農大富平地森林舉辦「銀河．螢河」賞螢賞星活動，探索不一樣的螢河世界。

而在瑞穗鄉經營木日光文旦驛站的楊淑惠，經培訓認證後，結合果園農遊、文旦點心品嚐及觀星行程，開發全新的「花現天文、柚見星空、旦看人生」夜探柚園導覽活動，在旅遊平台廣獲好評。

至於民宿方面，富里的富圖民宿業者邱曉菁和磚窯居的徐尉傑，2人均提供住宿旅客深度的星空解說導覽；壽豐綠舍民宿的林柏偉則展現星空攝影專長，除星空解說，也時常替客人與花蓮美麗星空及銀河合影。

觀光處指出，各活動目前雖因疫情紛紛暫緩，但縣府仍持續儲備觀光量能，替後疫情時代旅遊爆發做好準備，因此今年將於本月23日至7月28日，在花蓮市及瑞穗鄉，開辦春夏季的「天文旅遊解說培訓課程」，各提供30個名額，屆時將由專業的天文講師，帶著大家進行室內課程與戶外實地觀測，深度認識天文知識，本月10日上午10時開放網路報名。